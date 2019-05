La X di TedX è pronta ed è stata stampata da Elmec 3D

È partito il countdown per la terza edizione del TEDX di Varese che si terrà il 9 giugno al Centro Congressi Ville Ponti. Quest’anno anche i preparativi avvengono sotto il segno dell’innovazione: la realizzazione della famosa X della scritta TEDX è stata affidata a Elmec 3D, la Business Unit di Elmec dedicata alla manifattura additiva.

La X è stata, infatti, stampata in 3D presso il laboratorio situato a Brunello con l’ausilio di una HP 42000 tecnologia Multi Jet Fusion. La tecnologia ne ha permesso la realizzazione con un’unica stampa, in materiale PA12, ovvero una polvere polimerica successivamente verniciata a spruzzo.

L’insegna sarà “itinerante”, sarà infatti posizionata per le vie della città di Varese dove farà da ambasciatrice dell’evento.

Anche quest’anno Elmec è partner tecnico di TEDX Varese e supporterà sia la creazione dell’insegna, sia con una fornitura di PC sia con lo sviluppo dell’evento che ospiterà quest’anno tredici speaker di fama internazionale selezionati tra scienziati, esperti di geopolitica, astrofisici, imprenditori, artisti e persone comuni.

Gli interventi dureranno 12 minuti ciascuno per proporre un’idea innovativa o raccontare la propria storia sul tema “Attraverso i confini”.