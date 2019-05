Ladri sorpresi dal padrone di casa: zuffa e denuncia

Un furto trasformatosi in zuffa di strada con un ferito lieve e tre denunciati. È successo a Luino venerdì sera quando il proprietario di un’abitazione in via Voldomino al rientro a casa ha sorpreso alcuni ragazzi – tre nella casa e altri due probabili “pali”, alcuni minorenni – che stavano rovistando nell’appartamento.

I giovani all’interno dell’abitazione, sorpresi con le mani nel sacco hanno tentato la fuga ma il padrone di casa ha avvisato le forze dell’ordine e il padre: prima dell’arrivo dei carabinieri il ragazzo, vent’anni, è riuscito a fermare la mini gang da cui è nata una colluttazione: uno dei giovani accusati di furto è dovuto ricorrere alle cure mediche e poi transitare in caserma.

Per i tre sorpresi a rubare è scattata la denuncia a piede libero per furto.