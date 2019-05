“Luoghi non Comuni”, la due giorni si chiude con il Dj set di Davide Toffolo

Una tavola rotonda sule tappe dell’accoglienza, e il Cammino della Cumbia con Davide Toffolo (Tre allegri ragazzi morti). Questo sarà Luoghi non Comuni, la due giorni che Coop Lotta Contro l’Emarginazione Varese, organizza per informare, fare rete, superare stereotipi, pregiudizi e barriere che spesso si formano per diffidenza e non conoscenza reciproca. Ecco i programma delle due giornate:

Sabato 18 maggio 2019

10:00 – 12:00 Formazione per operatori sociali, volontari, bibliotecari: Che cos’è una biblioteca vivente?

13:00 Festa di quartiere – Parco CPIA con pranzo a buffet, giochi, musiche popolari e laboratori per bambini

15:30 Spettacolo di teatrino di fiaba (adatto a bambini dai 4 anni) dal libro “Regina delle api” – Biblioteca dei ragazzi

16:00 Come l’Okapi – laboratorio di decorazione magliette #maiuguali. Dipingi e condividi la tua idea di inclusione

18:00 “Le tappe dell’accoglienza” con Medici Senza Frontiere, Mediterranea, Cnca, Ass. Trampolino, Cast, Cpia – Bibl. Civica

Domenica 19 maggio 2019

15:00 Mostra fotografica Progetto “IRIS” a cura de La Casa di Paolo – Biblioteca Civica

15:00 Performance Teatrale “Il museo dell’attesa” a cura di Karakorum teatro – Esterno Biblioteca Civica

15:00 – 18:00 “NOTE A MARGINE esperienze di crisi e opportunità” Libri umani da sfogliare, la Human Library – Biblioteca Civica

15:30 Reading teatrale a cura del progetto a protezione delle vittime di tratta Derive Approdi con l’attrice Elisa Carnelli

16:00 Presentazione laboratorio del libro “Tutto il mondo è pera” di Veronica Spataro adatto a bimbi dai 5 anni

18:00 Presentazione della graphic novel “Il cammino della cumbia” con Davide Toffolo (Tre allegri ragazzi morti) – Bib. Civica

21:00 Dj set Cumbia con Davide Toffolo – Cantine Coopuf