Marco Sommaruga, ferro e legno intrecciati per rappresentare l’amore

Dopo la realizzazione di un cuore gigante a Lavena Ponte Tresa, prosegue la serie di installazioni dedicate al tema dell’amore (nella foto) dell’artista varesino Marco Sommaruga.

Inserite nel più vasto filone della cosiddetta Art in Nature, le nuove opere di Sommaruga saranno ospitate in via Bagaini 20 a Varese da L’Orto d’Arte aperto in collaborazione con l’Associazione Culturale Parentesi.

Il montaggio è previsto domenica 12 maggio direttamente nel sito di installazione (che ha già visto la presenza di artisti nazionali e internazionali), mentre l’inaugurazione si terrà in data da destinarsi. Le installazioni saranno composte da barre di ferro e pezzi di legno intrecciati per interpretare l’amore attraverso una donna e un uomo alti circa tre metri e raccontati in modo essenziale.

«L’arte e la poesia sono un atto d’amore – ha raccontato lo stesso Sommaruga – e un atto d’amore è arte e poesia. Con questo secondo intervento prosegue la mia interpretazione di questo tema che avrà un terzo atto nei prossimi mesi». Durante la preparazione di domenica sarà realizzato un breve video per il web. Si ringrazia la Edil3 immobiliare per l’ospitalità e la Fondazione Comunitaria del Varesotto per il contributo.

L’opera rimarrà esposta fino a metà giugno.