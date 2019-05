Martedì mattina l’ultimo saluto a Filippo Ciminelli

Si svolgeranno questa mattina, martedì 7 maggio, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Viggiù, i funerali di Filippo Ciminelli.

Funzionario pubblico noto ed apprezzato non solo per la sua competenza ma anche per il suo carattere e la sua umanità, Ciminelli è stato sindaco del comune di Viggiù per due mandati – dal 1995 al 2004 – e ha ricoperto il ruolo di segretario comunale in diversi comuni della provincia, tra cui Arcisate, Venegono Superiore, Malnate, Besozzo, Gallarate dal 2001 al 2009, e infine Varese dove è stato segretario generale dal 2009 al 2015, ultimo incarico prim della pensione.

Molti i messaggi di cordoglio giunti alla moglie Marina Buratti e ai figli Martina e Lorenzo, tra cui quelli delle Amministrazioni comunali di Viggiù, di Clivio, Brusimpiano, Varese e Gallarate e di tanti altri enti locali dove ha lasciato un indelebile ricordo per le sue doti professionali ed umane.