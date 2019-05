Mora il migliore, ma l’attacco non punge

La Pro Patria perde 2-0 in casa della Carrarese e termina la stagione. I voti dell’ultima partita stagionale dei biancoblu sono tarati su una gara

TORNAGHI 6,5: Due interventi importanti nel primo tempo, può poco sui gol subiti

BATTISTINI 6: Regge bene finché resta in campo (DISABATO 5,5: Entra a gara compromessa ma non riesce a cambiare ritmo al finale)

ZARO 6: Finale nervoso dopo una prestazione più che positiva

BOFFELLI 6,5: Sempre attento, sempre presente. Una roccia difficile da scalfire

MORA 7: Una freccia sulla fascia destra. Corre a ritmo continuo e la traversa colpita è l’occasione più importante della Pro Patria

FIETTA 6: Tanta sostanza in mezzo al campo. Fa il suo con personalità

BERTONI 6: Una gara maiuscola ma un errore sanguinoso sul primo gol della Carrarese

PEDONE 5,5: Gara diligente in copertura ma non riesce a innescare la sua velocità (SANTANA 5,5: Non riesce a dare il cambio di passo sperato e spreca anche una buona occasione per riaprire il match)

GALLI 5,5: Qualche imprecisione e un paio di passaggi a vuoto sulla sinistra. Sostituito all’intervallo (SANE 5,5: Tanta corsa ma spesso a vuoto. Non incide davanti e dietro lascia qualche buco)

LE NOCI 5,5: Si vede poco. Qualche bel lancio ma poco altro (PARKER s.v.)

MASTROIANNI 5,5: Fa a sportellate con Murolo ma raramente ne esce vincitore, anche perché non sempre gli arrivano palloni comodi. Anche lui sostituito alla fine del primo tempo (GUCCI 5,5: )