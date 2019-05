Openfiber, nuove polemiche per gli scavi della fibra ottica

Ancora polemiche in città per gli scavi di Openfiber, la società che sta realizzando la rete di fibra ottica in città. Questa volta a subire i lavori è il quartiere dei Frati dove il cantiere si sta spostando via per via, scavando e ricoprendo l’area di intervento con il cemento. Alcuni bustocchi ci hanno segnalato la mancanza di una segnaletica evidente nella zona di cantiere creando pericolo per gli automobilisti e per gli operai stessi.

In allegato trovate alcune immagini che abbiamo scattato sul cantiere. Già in passato il sindaco Antonelli era intervenuto sulla società arrivando addirittura a stoppare i lavori. Alla ripresa degli scavi sembrava che tutto stesse andando per il verso giusto con la seconda fase di risistemazione delle zone già cablate, utilizzando l’asfalto per coprire i rattoppi in cemento. Il problema si ripropone nelle zone dove si stanno posando i cavi.