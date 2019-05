Il Pd attacca Antonelli: “Dimissioni di Gorrasi e stop alla riorganizzazione di Agesp”

Il Pd di Busto torna a chiedere con forza al sindaco Emanuele Antonelli di reagire a quanto emerso dall’indagine Mensa dei Poveri che ha scoperchiato un vero e proprio sistema illecito fatto di tangenti ad alcuni politici legati a Forza Italia, in cambio di consulenze e appalti. Nell’inchiesta sono finiti anche uomini di Forza Italia a Busto Arsizio come Carmine Gorrasi, agli arresti domiciliari, e Laura Bordonaro, presidente di Accam. Proprio a Gorrasi il sindaco aveva affidato il compito di riorganizzare le società del gruppo Agesp

Sono passati tre giorni dagli arresti che coinvolgono anche il Comune di Busto Arsizio e Antonelli non ha ancora revocato l’incarico sindacale al Consigliere comunale di Forza Italia Carmine Gorrasi, non prendendo così le distanze da quanto avvenuto. Nella più grande indagine di corruzione in Lombardia dai tempi di tangentopoli, la città di Busto Arsizio non può permettersi un Sindaco che non prenda posizione sulle questioni che coinvolgono rappresentanti politici della sua maggioranza.

Pretendiamo che il Sindaco Antonelli non solo revochi immediatamente le deleghe date al Consigliere di Forza Italia, ma che blocchi immediatamente il processo di riorganizzazione delle società partecipate del Comune di Busto Arsizio gestito da Gorrasi stesso, mettendo sotto la lente d’ingrandimento ogni singolo passaggio già effettuato. Chiediamo inoltre che riporti in Consiglio comunale la discussione sulle delibere già approvate e ricordiamo anche che sta tardando nel procedere alla richiesta di ritiro delle nomine degli amministratori delle partecipate coinvolte dall’inchiesta, così come ha già fatto per Accam.