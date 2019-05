In piazza per il clima: “Dobbiamo agire subito, non c’è più tempo”

“Se il nostro pianeta non è più sicuro, scioperiamo in piazza per il futuro”. L’hanno gridato a gran voce per le vie del centro, questa mattina, alzando cartelli con slogan colorati. Quando partono da Piazza Repubblica sono circa duecentocinquanta, il colpo d’occhio non c’è ma il corteo sfila per la città con tutta l’intenzione di farsi sentire.

“Ci avere rotto il c…lima”, “Eco not Ego”, “Cosa farete negli undici anni di vita che ci restano?”, tra le scritte di questo secondo sciopero globale per il clima che è arrivato anche a Varese. In manifestazione ci sono per lo più studenti delle scuole superiori ma anche universitari, qualche lavoratore, una mamma con le figlie più piccole e qualche giovanissimo. «È la nostra prima manifestazione. L’abbiamo vista sui social e ci sembrava una cosa buona essere qui», raccontano questi tre ragazzini di tredici anni.

Davanti al corteo invece, c’è Michele, trent’anni, insegnante precario. Insieme ad una decina di ragazzi ha dato vita al movimento varesino Friday For Future e ogni venerdì sono in Piazza Monte Grappa con un banchetto per dare informazioni. Durante la settimana coinvolgono gli studenti delle scuole, si trovano per riunioni. «Dobbiamo agire subito, abbiamo solo dieci anni per fermare il cambiamento climatico. Invitiamo i lavoratori ad unirsi alla nostra manifestazione. Solo noi e gli studenti possiamo fermare questo sfruttamento intensivo dell’ambiente, questa sovrapproduzione e questo sistema economico che sta esasperando le risorse del pianeta», spiega.

Durante il corteo non ci sono bandiere di partiti o associazioni, solo cartoncini colorati con scritte grandi e piccole. Prima della partenza il Sindaco Davide Galimberti passa per sostenere la manifestazione, l’assessore Dino De Simone invece sfila con gli studenti. Poca politica e tanti messaggi per il pianeta: «Non siamo qui per saltare la scuola – chiariscono subito Francesca, Lisa e Giulia, 15 anni, studentesse del Liceo Manzoni – Crediamo che sia importante manifestare per il nostro pianeta e chiediamo che vengano messe in pratica politiche per salvaguardarlo. Manifesteremo anche durante l’estate, quando la scuola sarà finita».

La manifestazione attraversa il centro cittadino, sfila in corso Matteotti e arriva in Piazza Monte Grappa. Su un piccolo palco viene data la parola a Paolo Valisca del Centro Geofisco Prealpino, Mauro Icardi biologo di Prealpi Servizi e la Dottoressa Fabrizia Cavalli del Centro di Ricerca JRC che parlano di numeri e dati. La manifestazione andrà avanti per tutto il giorno, “per permettere anche a chi lavora di partecipare”, si legge sulla loro pagina facebook.