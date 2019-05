Pinocchio in scena al Sociale con le piccole “stelle” della danza

Piccoli attori crescono. Martedì 21 maggio, alle 21, al cinema teatro Sociale di Luino andrà in scena la favola di Pinocchio, interpretata dai ballerini della scuola di danza Alessandra De Grandi, e che vedrà tra i protagonisti Filippo Cerra.

Il giovane attore di Germignaga sarà sul palcoscenico per interpretare uno dei personaggi più famosi della storia delle favole e nonostante i suoi “soli” quindici anni, la sua passione per il teatro e l’arte circense risale a molto tempo prima. Filippo infatti, si era già fatto conoscere, tra le altre cose, per la partecipazione al video musicale di “L’estate di John Wayne” di Raphael Gualazzi e le esperienze, tra le altre, dietro le telecamere nella fiction della Rai “La classe degli asini” con Vanessa Incontrada.

Fin da piccolo infatti, supportato dalla famiglia, ha studiato acrobazia, giocoleria e clowneria e ora sarà il protagonista in questo spettacolo che lo vedrà in scena insieme a Giulia Colao, un’altra giovane ballerina di Luino, nei ruoli di Geppetto e della Fata Turchina. Lo spettacolo vedrà poi la partecipazione di Laura Zoella, voce recitante e i ragazzi della storica scuola di danza di Luino.

Le coreografie saranno curate da Alessandra De Grandi, Ilaria Puricelli, Chiara Mazza, Giulia Colao. Le scenografie sono realizzata dei ragazzi de L’Albero d’oro, laboratorio artistico di pittura di Antonella Petese. I costumi sono di Vanna Cipparelli, tecnica e luci EMG Live Solutions mentre il montaggio sonoro è di Gregorio Cosentino.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita alla biglietteria del Cinema Teatro Sociale di Luino tutti i giorni dalle 17 alle 20,30. Per informazioni 348.8935330.