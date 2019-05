Sabato di festa per l’Istituto comprensivo Galilei

Un intero sabato di festa al campo sportivo di via Oslavia per l’Istituto Comprensivo Galilei. L’iniziativa è organizzata dal Comitato genitori con il supporto della scuola, e si svolgerà a partire dalle ore 9 di sabato 1° giugno al campo sportivo di via Oslavia. Sono previste esibizioni degli studenti delle scuole elementari e medie della città, oltre alla partecipazione di diverse associazioni sportive.

Inoltre, sarà anche presente uno stand gastronomico per tutta la giornata. Alle 20, in chiusura della manifestazione il Comitato Genitori offrirà una fetta di torta a tutti i partecipanti.