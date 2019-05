Salvini: “Siamo il primo partito in Italia, avanti con questo Governo”

«La Lega è il primo partito in Italia e vanno bene la Le Pen in Francia e Nigel Farage in Inghilterra. È il segno di un’Europa che cambia e che si è stufata delle élite della finanza».

Matteo Salvini è il primo leader a commentare i primi risultati dello spoglio elettorale, quando durante la notte le proiezioni consegnavano alla Lega il 32% dei consensi, in crescita.

«È stata una campagna elettorale contro tutti e tutto – ha commentato Salvini – ma il mio avversario era e rimane la sinistra, non useremo questo risultato per regolamento di conti interni. Domami si torna a lavorare serenamente con il Movimento 5 Stelle, abbassando i toni. Sarà un periodo economico complicato quello che attende gli italiani ma noi siamo il primo partito di questo paese e lo faremo valere in Europa».

