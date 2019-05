Scontro tra due auto in via Torino, ferita anche un ragazzino di 12 anni

Incidente a Gallarate intorno alle 11.30 di domenica 5 maggio.

Teatro dello scontro tra due auto via Torino angolo via Parini, zona che già in passato è stata luogo di incidenti stradali.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze per soccorrere i feriti, tre persone in tutto tra cui un bambino di 12 anni: fortunatamente per loro le conseguenze non sono state gravi.