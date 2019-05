Seggi aperti, si vota fino alle 23

Hanno aperto alle 7 del mattino i seggi e rimarranno aperti fino alle 23. In provincia di Varese si vota non solo per le Elezioni Europee ma anche per rinnovare sindaci e consigli comunali di 82 comuni. Il primo dato sull’affluenza verrà reso noto alle 12.

Candidati, partiti, programmi e curiosità sul voto potete trovarli sullo speciale elettorale di VareseNews, cliccando qui.

COME SI VOTA

Per le elezioni europee si vota con un sistema proporzionale che non prevede coalizioni che prevede la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze. Tutti i dettagli sul sistema elettorale potete trovali cliccando qui o guardando questo video

Il sistema elettorale per le amministrative è invece un po’ più complicato e varia in base alle dimensioni del comune. È tutto spiegato nel video che trovate qui sotto o leggendo questo articolo.