I risultati elettorali in diretta

Il 26 maggio è finalmente arrivato dopo una lunga campagna elettorale che ha coinvolto le realtà comunali per le amministrative e i partiti nazionali per le amministrative.

Con VareseNews vi abbiamo guidato in questi mesi attraverso lo Speciale Elettorale e anche durante lo spoglio vi racconteremo in diretta i risultati.

Le urne chiuderanno alle ore 23 di domenica, ma già nelle ore precedenti ci saranno i primi risultati dall’Europa. Lo spoglio delle europee in Italia inizierà dubito dopo le 23 e proseguiranno per la notte, mentre lo spoglio delle amministrative inizierà alle 14.00 di lunedì 27 maggio.

ELEZIONI EUROPEE

La diretta dello spoglio è già iniziata su VareseNews (GUARDA QUI). I primi risultati dall’Europa sono attesi già nella serata di domenica, mentre lo spoglio in Italia inizierà alla chiusura delle urne alle ore 23.00. VareseNews seguirà i risultati del nostro territorio (nord-ovest) ma anche a livello nazionale ed europeo.

In fondo all’articolo troverete il liveblog della diretta. Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Lo spoglio per le amministrative partirà alle ore 14.00 di domani, lunedì 27 maggio. VareseNews sarà presente dai comuni con aggiornamenti in tempo reale fino a dare in diretta i risultati e i nomi dei nuovi sindaci della nostra provincia.