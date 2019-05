Una serata con Valdenia Paulino, paladina dei diritti umani in Brasile

Sabato 18 maggio a Venegono Superiore un altro interessante incontro sul tema dei diritti umani organizzato da Gim-Giovani impegno missionario e dai Missionari Comboniani.

Alle 19 al Castello dei Missionari (in via della Missione 12) sarà presente Valdenia Aparecida Paulino, una delle figure di primo piano della lotta per i diritti umani in Brasile.

«Afrodiscendente e cristiana, avvocata, militante della lotta per i diritti umani Valdenia ha fatto nella sua vita la scelta per gli ultimi, gli afrobrasiliani, i giovani sterminati nelle favelas, la formazione dei movimenti popolari e nei movimenti popolari – spiegano gli organizzatori dell’incontro – Questa sua scelta e la coerenza di vita con questa scelta l’ha portata a dover abbandonare il paese perché minacciata di morte dalle milizie e dalle forze di polizia corrotte. Ritornata in patria è stata premiata dalla presidente Dilma con il riconoscimento per i diritti umani in Brasile. Valdenia continua ancora oggi il suo impegno e la militanza nei gruppi di difesa dei diritti umani. A lei chiederemo di raccontarci la sua vita e il perchè di questa scelta ma anche di dirci come vede il futuro del Brasile dopo l’elezione di Jair Bolsonaro».

Un incontro su temi importanti e di grande attualità che si concluderà, come sempre nelle iniziative di Gim, con una cena condivisa, dove ognuno porterà qualcosa per sè e per un’altra persona, e con un momento di preghiera.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Qui la locandina dell’incontro