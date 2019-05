“Con una sola lista in campo andare a votare è ancora più importante”

Una sola lista ma determinata e pronta a portare a votare tutti i cittadini, per evitare il rischio di avere un Comune commissariato e dunque “bloccato” nelle sue attività che non siano le funzioni ordinarie.

A Bisuschio la lista “In comune per il Comune“, in questa tornata elettorale non avrà competitori perché nessun altro ha voluto o è riuscito a creare una proposta politico-amministrativa alternativa alla lista che ricandida per il secondo mandato il sindaco uscente Giovanni Resteghini.

Come prevede la legge, dunque, anche a Bisuschio, saranno eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Se non si raggiungono queste percentuali, l’elezione è nulla e in Comune arriva un Commissario prefettizio che garantisce l’ordinaria amministrazione fino a quando non sia possibile indire nuove elezioni.

«Io sono molto fiducioso nei confronti dei cittadini di Bisuschio – dice Giovanni Resteghini – Il voto è un diritto dovere e i nostri concittadini lo sanno: a Bisuschio il voto le percentuali di voto sono sempre alte. Alle elezioni comunali del 2014 andò a votare oltre il 70% degli aventi diritto e credo che anche quest’anno, a maggior ragione sapendo che esiste il rischio commissariamento, i cittadini eserciteranno il loro diritto dovere».

E’ importante andare a votare, per raggiungere il quorum del 50% degli elettori, ma Resteghini ricorda che non basta infilare la scheda nell’urna: «La legge infatti chiede che almeno il 50% di chi va a votare scelga la lista, anche se unica, ovvero è necessario “mettere la crocetta” sul simbolo della lista».

In mancanza di una lista concorrente la campagna elettorale a Bisuschio inevitabilmente sarà meno avvicente che in altri comuni, ma Giovanni Resteghini e la sua squadra stanno organizzando una serie di appuntamenti per presentare alla cittadinanza i candidati e le proposte per i prossimi cinque anni: «E’ comunque importante che le persone sappiano a chi daranno il loro voto e quali sono gli impegni che ci assumiamo nei confronti del paese – conclude Resteghini – e per i cittadini sarà anche l’occasione per discutere e fare proposte per una Bisuschio sempre migliore».