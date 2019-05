Una serata con Resteghini e la squadra di “In comune per il Comune”

Ultimo appuntamento prima del silenzio elettorale – che scatterà alla mezzanotte – per il candidato sindaco Giovanni Resteghini e la lista “In comune per il Comune”.

Questa sera, venerdì 24 maggio, alle 21 in Sala consiliare il candidato sindaco e la sua squadra chiudono la campagna elettorale con un incontro pubblico per la presentazione del programma e per rilanciare l’appello al voto.

A Bisuschio, infatti, per la prima volta si vota con una sola lista e la partecipazione dei cittadini è particolarmente importante: se non andrà a votare per il rinnovo dell’Amministrazione comunale almeno il 50% più uno degli aventi diritto le elezioni saranno considerate non valide e il Comune verrà commissariato. «Questo significa che per due anni un Commissario prefettizio si occuperà solo dell’ordinaria amministrazione – spiega Giovanni Resteghini – Questo non permetterà di dare corso a progetti e iniziative e di erogare alcuni importanti servizi».

Non solo bisogna andare a votare, ma bisogna anche esprimere in modo chiaro il proprio voto: la legge dice infatti che la lista deve essere scelta in modo esplicito contrassegnandola, anche se è una sola, e, per chi vuole, anche indicando la preferenza per uno dei candidati consiglieri.