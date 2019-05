Stop alle occupazioni abusive, sigilli alla ex-Crespi

E’ stata posta fine all’occupazione abusiva dell’immobile industriale “ex Crespi” in via Pasubio 38 (interessata anche da un incendio nel 2016). Nel 2018 e 2019 la Polizia Locale ha effettuato diversi interventi di sgombero dall’edificio di occupanti abusivi, anche a seguito di segnalazioni da parte di residenti della zona. Nei giorni scorsi, con la collaborazione della proprietà, sono stati sigillati tutti gli accessi, così da evitare ingressi non autorizzati.