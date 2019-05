Ternate sbaraglia tutti

Un milione di pagine viste per il nostro speciale elettorale. Uno spazio dove i lettori potevano trovare tutti i candidati sindaco e le liste per i rinnovi dei consigli comunali. Tante notizie e servizi come gli appuntamenti elettorali.

L’attenzione dei cittadini è stata alta e con questa anche i risultati. Come avevamo fatto nei primi giorni dalla pubblicazione dello speciale, siamo andati a vedere la classifica dei comuni più visitati.

LA TOP TEN DEI COMUNI AL VOTO

Sono tutti comuni di lago quelli sul podio. Nella top ten, a guidare la particolare classifica c’è il comune di Ternate. Ora, senza nulla togliere al bel borgo sul lago, resta il fatto che 2500 abitanti sono capaci di fare un bel lavoro di comunicazione. L’altro aspetto particolare è che le visite non arrivano tramite Facebook, altri social o il motore di ricerca. Per il rinnovo dell’amministrazione erano in corsa quattro candidati sindaco (due donne e due uomini) e 37 consiglieri.

Al secondo posto Ispra dove si presentavano tre donne ed è stata confermata il sindaco uscente Melissa De Santis.

Al terzo posto si è piazzata Gavirate. Poco più di novemila abitanti, nella cittadina rivierasca si presentavano in 26 tra candidati sindaco e consiglieri.

A seguire troviamo Gazzada Schianno, Angera, Biandronno, Induno Olona, Tradate, Casciago e Malnate.

