ThinkTO al via: nomi d’eccellenza per riflettere su come “Far bene l’impresa”

Sold-out da più di un mese, “ThinkTO” è ormai in dirittura d’arrivo. Si tratta della seconda edizione dell’iniziativa di Think, agenzia pubblicitaria di Busto Arsizio, che quest’anno ha deciso di focalizzarsi sul benessere imprenditoriale. “Far bene l’impresa fa bene all’impresa: tra resilienza e cambiamento”, questo il titolo dell’evento in programma venerdì 24 maggio alle 14:30, in Sala Tramogge ai Molini Marzoli di Busto Arsizio.

Il tema ruoterà attorno alle imprese capaci di far star bene le persone e aumentare la produttività, a partire da semplici riflessioni: quanto sappiamo resistere alla fatica e reagire con forza e determinazione? Quanto un’azienda riesce ogni giorno a motivare le proprie risorse anche nei periodi più difficili? Un fallimento personale o aziendale può trasformarsi in un’occasione di rinascita?

Il panel di speaker, presentati da Germano Lanzoni, sarà composto da Simon Giuliani (Global Marketing Director Candiani Denim), Chiara Montanari (Life Explorer, Capo missioni internazionali in Antartide), Federica Usberti (Business Unit Manager Heineken Italia), Nico Valsesia (Recordman, Ciclista, Trailer, Runner), Fabio Cozzi e Raoul Meroni (CEO & COO TAAAC), Gabriele Gianduia (avvocato e partner di A&A Studio Legale), Alberto Maestri (Chief Content Officer @ OpenKnowledge | Bip) e Andrea Bizzozero (professore Filosofia e Teologia Pontificia Università Antonianum).

Come la prima edizione, anche quest’anno l’evento raccoglierà fondi a scopo benefico. Per il 2019, il sostegno andrà a Effatà, la Cooperativa Sociale di Busto Arsizio che, dal 1998, dà la possibilità a soggetti in situazioni fragili di lavorare e reinserirsi nella società in collaborazione con il Centro Psichico Sociale cittadino.

ThinkTO è un momento di confronto per approfondire temi legati alle nuove sfide imprenditoriali, all’innovazione, all’etica del lavoro, al cambiamento e alla sostenibilità. L’obiettivo è quello di diffondere esperienze di valore e connettere persone provenienti dal mondo dell’impresa che condividano idee, valori e storie personali per offrire agli ospiti una crescita umana e professionale. L’evento è gratuito e rivolto a un pubblico composto da professionisti del mondo dell’impresa, giovani imprenditori, associazioni culturali ed enti no-profit.

«Grazie al lavoro che portiamo avanti in Think abbiamo avuto modo di conoscere persone ricchissime di contenuti, da qui è nato tutto. – commentano Matteo Toia e Anja Azimonti, soci dell’agenzia – Nel mondo di oggi parole come rete, contatti e condivisione hanno un significato importante che trova pienamente spazio in ThinkTO. Vogliamo fare rete tra i nostri ospiti e il pubblico in modo che si possano generare dei contatti stimolanti attraverso la condivisione di storie di successo e connessioni di valore».