Tigotà sbarca a Saronno

Tigotà, insegna padovana leader della cosmetica e della pulizia della casa, apre il primo store di Saronno. È tra i più grandi della provincia di Varese: più di 700 metri quadri di prodotti per la cura e l’igiene della persona e la pulizia della casa, con focus su profumeria e cosmesi. Ad inaugurare oggi lo store di Viale Europa l’assessore alla Comunicazione, Valorizzazione Territoriale e Urbanistica Lucia Castelli.

La strategia di sviluppo a Varese conferma l’obiettivo del brand padovano: rafforzare la presenza di Tigotà attraverso una diffusione capillare sul territorio. Dopo la recentissima apertura a Varese in viale Borri del mese scorso, questo è il 7° Tigotà nella provincia di Varese e il n. 573 in Italia. «Varese rappresenta un bacino estremamente interessante per noi – commenta il responsabile marketing Pericle Ciatto -. Infatti anticipo già con piacere che apriremo una nuova filiale anche a Cerro quest’estate. L’obiettivo è rafforzare la presenza di Tigotà in tutta la provincia, completando l’offerta dei servizi commerciali e diventando il punto di riferimento per i locali; per questo la strategia di sviluppo sul territorio prevede diversi investimenti nel 2019».

Il nuovo punto vendita vedrà impegnati 11 collaboratori, di cui 8 giovani neoassunti con età media 26 anni e tutti del territorio, che da oggi fanno parte del grande team Tigotà: più di 4200 persone che tutti i giorni lavorano con passione ed entusiasmo per essere il punto di riferimento di chi ama prendersi cura di sé e della propria casa.

Il nuovo Tigotà offre un vasto assortimento di prodotti per la cura e la bellezza della persona – tra le categorie più sviluppate profumeria, cosmesi, hair care e igiene orale – e per la pulizia della casa. Il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 20.00 e la domenica sempre con orario continuato dalle 9.00 alle 19.30.

L’assortimento Tigotà è disponibile anche sul sito e-commerce tigota.it dove si può scegliere tra quasi 20.000 referenze e tre modalità di consegna degli acquisti: la consegna direttamente a casa, il ritiro degli acquisti nel punto vendita Tigotà preferito oppure in oltre 4000 edicole convenzionate in tutta Italia, di cui 40 in provincia di Varese e una a Saronno in Via Padri Luigi Monti 56.