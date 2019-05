Torna la festa della Scaià, una domenica di eventi

Tradizione, culto e divertimento si fondono a Marnate nella tradizionale festa della Scaià, che come ogni anno si celebra in piazza Sant’Itario. Domenica 2 giugno la Pro loco marnatese, in collaborazione con i commercianti locali, ha organizzato una ricca agenda di eventi per commemorare l’antico fatto risalente a 130 anni fa: “Scaià”, infatti, vuol dire fulmine, ed in questa occasione si ricorda la saetta che entrò in chiesa durante la funzione del corpus domini e, nonostante le numerose persone presenti, lasciò tutti illesi. L’evento è ricordato in un quadro posto in sacrestia nella chiesa di Sant’Ilario e i marnatesi amano commemorare quel fatto con una giornata dedicata, arricchita da momenti di festa e condivisione.

Per la festa di quest’anno è prevista la partecipazione di hobbisti e banchi di ambulanti: dalle 8 alle 20 ci saranno laboratori, animazione, stand gastronomici e negozi aperti, oltre alla presenza di produttori agricoli della zona. La festa della Scaià 2019 sarà arricchita anche dallo spettacolo dell’artista e maestro di circo Marco Raparoli, che dalle 17 intratterrà grandi e piccini.