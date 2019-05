Torna Smart “women in Business”, il workshop per le donne che lavorano in proprio

Dopo il successo della prima edizione, Rete al Femminile Varese si apre nuovamente al territorio proponendo di affrontare il tema del cambiamento nelle sue varie sfaccettature. Un cambiamento che è sfida quotidiana per chi, da libera professionista e imprenditrice, vuole rimanere al passo con le richieste del mercato e del contesto in cui vive e lavora. Un cambiamento che spesso però è ancora più profondo, e porta a re-inventarsi seguendo una spinta evolutiva che viene da dentro.

Come e perché cambiare quindi? Queste sono le domande a cui le donne di Rete al Femminile Varese vogliono dare risposta con l’evento che vedrà il Castello di Masnago (grazie al Patrocinio del Comune di Varese) e il parco Mantegazza animarsi di interventi formativi, momenti di networking e workshop esperienziali, oltre a due ospiti d’eccezione

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

09.00-9.30 Registrazione

09.45-10.00 Benvenuto della leader, saluti istituzionali e introduzione alle attività della giornata

Quattro interventi sul tema, da quattro angolazioni differenti, per raccontare del cambiamento vissuto in prima persona, come è stato affrontato e quali metodi, strumenti o approcci sono stati utili da consigliare chi si ritrova nella stessa situazione. Dopo i primi due speech ci sarà un coffee break.

13.00-14.30 Pranzo nel parco, grazie a pratici box lunch che verranno ritirati in base alle preferenze espresse nel momento della registrazione.



Il pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.00 circa, prevede TRE momenti diversi che si svolgeranno in TRE aree distinte.

1) Gamification nelle sale della Pinacoteca condotta da Debora Ferrari

2) Business Match in sala dedicata: 4 postazioni per altrettante reticelle che offriranno consulenze gratuite di 15m. ciascuna (con un massimo di 2 per persona da prenotare tramite apposito link dopo l’acquisto del biglietto)

3) Area Esperienziale nel parco (o sotto il portico in caso di brutto tempo) con quattro attività a scelta tra performance teatrale, rilassamento, creatività.

Dalle 16.30 ci si ritroverà tutti nella Sala Conferenze, per l’ultimo speech con l’ospite speciale Sara Elizabeth Cantoni, un passato nell’industria dei videogames, Marketing Director at Vivendi Games Italia, ora Associate trainer presso Canning.

Ore 17.15 Wrap-up dell’evento, chiusura e saluti finali

Prenotazioni e biglietti attraverso il link di Eventbrite