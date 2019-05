Tornano le visite alla grotta Remeron

Da domenica 12 maggio riprendono le visite ordinarie alla Grotta Remeron; per quattro volte al giorno, alle 9.30, 10.00, 15.00 e 15.30, un’escursione guidata con partenza dalla Colonia Rossi di Barasso in via al Piano 8, condurrà gli escursionisti sino alla Grotta Remeron e poi lungo il percorso turistico interno giungendo a quota -48 metri dall’ingresso dove sarà possibile provare l’esperienza unica del buio assoluto.

La Remeron, riaperta alle visite turistiche nel 2004, con il supporto di Regione Lombardia, Parco Campo dei Fiori e Comune di Comerio, può usufruire, grazie alla collaborazione con il Comune di Barasso, di un fantastico punto di partenza, con servizio di ristoro dalle 12.30 per escursionisti e visitatori e, a partire da quest’anno, di una biglietteria / infopoint dedicata proprio al Parco Campo dei Fiori e alla Remeron, al piano -1 della Colonia Rossi.

Domenica 12 maggio, festa della mamma, ogni mamma, accompagnata da un figlio minorenne, potrà partecipare gratuitamente alla visita.

Per visitare la Remeron non è necessaria alcuna attrezzatura particolare, mentre è indispensabile la prenotazione on line, direttamente al sito (qui il link).

Per informazioni visitate il sito www.grottaremeron.net o contattate il numero verde 800090239.

In caso di pioggia la visita potrà essere sospesa dall’organizzazione per motivi di sicurezza.