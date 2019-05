Un corso per imparare ad usare Google Ads

Hai un progetto musicale? Organizzi eventi o hai un’attività locale? Hai mai pensato di farti pubblicità sul web usando Google Ads? Se la risposta è sì, ma non sai da dove iniziare, NeverWas Radio ha quello che fa per te. Il 18 e 19 maggio torna Inside Social, il corso di digital marketing della web radio indipendente di Varese.

Insieme a Michelangelo Matteoda, Seo, Sem e PPC Specialist, nonché founder per Weorizon impareremo a usare Google Ads, lo strumento per l’advertisement di Google. Il corso è pensato per chi ha un’attività locale, ma anche per artisti che desiderano promuovere i propri video e la propria musica attraverso delle campagne su YouTube, o per chi organizza eventi e vuole usare Google Ads per posizionarsi al meglio sui motori di ricerca. Come per gli scorsi moduli i posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria. Per info e costi basta cliccare qui: http://jo.my/InsideSocial2019

Inside Social è un’inziativa di NeverWas Radio, realizzata all’interno del progetto Giovani di Valore, finanziato con il contributo di Fondazione Cariplo e finalizzato a migliorare l’occupabilità dei giovani del nostro territorio.