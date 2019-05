Un nuovo ecografo per la LILT Valcuvia

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – delegazione della Valcuvia amplia la propria dotazione tecnica per attuare in modo ancora più efficace l’azione di prevenzione a beneficio della popolazione: infatti dispone ora anche di un moderno ecografo, di ultima generazione, del costo di circa 17.000 €.

Sarà utilizzato nell’ambulatorio di Cuveglio della LILT – Valcuvia, ospitato nei locali del Poliambulatorio di Cuveglio in Valle (via Asilo 12), per le visite di senologia, urologia e ginecologia.

Qui l’ecografo sarà ufficialmente ‘inaugurato, sabato 18 maggio, alle ore 11.30.

La somma necessaria è stata raccolta grazie alle generose donazioni di: UBI BANCA – filiale di Cittiglio, Banca Telematica della Solidarietà, Avis Medio Verbano, Comune di Cuveglio, Centro Anziani di Cuveglio, Pro Loco di Casalzuigno. Una parte dell’importo è frutto dell’attività svolta dai volontari LILT della Delegazione che, grazie a polentate benefiche, spettacoli teatrali, la festa dell’Orchidea, riescono a coinvolgere la popolazione ed a raccogliere fondi. Sono 270, ad oggi, i soci tesserati del sodalizio valcuviano, fondato nel 2007.

La Delegazione LILT della Valcuvia svolge un’attività di prevenzione dei tumori, con visite urologiche, senologiche, dermatologiche e ginecologiche, realizzate gratuitamente da medici specialisti.