Un fine settimana dedicato al lago, tra nautica sport e ambiente

(Porto Ceresio, foto di Elena Impe)

A Porto Ceresio si prepara un fine settimana all’insegna della nautica, dello sport e dell’ambiente con I Lake, una due giorni ricca di eventi organizzata da F&B Nautica di Simone Ferioli.

L’evento, che si terrà sabato 24 e domenica 25 maggio sulle acque del Ceresio e sul lungolago di Porto Ceresio, è una manifestazione rivolta sia ai cittadini di tutte le età sia ad aziende, associazioni, enti e professionisti che operano in ogni settore in cui il lago giochi un ruolo determinante.

Tante le realtà locali e nazionali che hanno aderito al progetto: gommoni, barche, barche elettriche, moto d’acqua, bikewater, SUP saranno a disposizione degli appassionati per prove e attività gratuite in acqua, mentre sulle rive si svolgeranno laboratori per bambini e conferenze con esponenti del territorio. Obiettivo: rendere la sponda varesina del lago di Lugano un punto incontro, scambio e divertimento per tutti coloro che vogliono vivere il lago dalla terra e dall’acqua.

Uno degli eventi più interessanti, perché legato alla qualità delle acque del lago, sarà la presentazione – sabato 25 maggio, dalle 11 nella Sala polivalente di piazzale Luraschi di Seabin, il rivoluzionario strumento che ha l’obiettivo di ridurre la presenza di plastiche e microplastiche nelle acque. Parteciperanno amministratori di Porto Ceresio e di comuni della sponda svizzera del Ceresio, interessati alla presentazione dei primi dati registrati durante la sperimentazione del dispositivo nelle acque del Ceresio.

«L’evento I Lake vuole essere un regalo della nostra azienda a tutto il territorio – spiega Simone Ferioli, titolare di F&B Nautica, cantiere nautico con sede a Bisuschio che ha organizzato l’evento – Ogni giorno noi viviamo sul lago e per il lago; queste acque vanno amate, curate, tutelate e vissute poichè sono una grande ricchezza non solo per Porto Ceresio, ma per tutta la regione. Con questo investimento, reso possibile anche grazie al supporto degli sponsor e delle aziende che ci hanno creduto insieme a noi, vogliamo sensibilizzare le persone sul tema della sostenibilità ambientale mettendoci in gioco in prima persona».

«Siamo felici di poter ospitare sul nostro territorio iniziative come I Like, che consentono un’esperienza nuova e suggestiva su un lago che attende ancora di essere conosciuto in tutta la sua bellezza – dice Jenny Santi, sindaco di Porto Ceresio – Ben venga affrontare i temi ecologici anche con conferenze ed approfondimenti su strumenti innovativi, peraltro proprio nella giornata in cui l’associazione subacquea GoDiving pulirà i fondali del nostro lago. Infine sono certa che i tanti sport proposti troveranno il gradimento di famiglie e sportivi, che magari sceglieranno di tornare proprio a Porto Ceresio per continuare a praticarli qui».

Ecco, nel dettaglio, il programma dell’evento

Sabato 25 maggio dalle 14 alle 18 – Laboratori creativi e letture divertenti per fare scoprire il mondo del riciclo e stimolare al rispetto per l’ambiente. A cura di Libreria Potere ai bambini. Per bambini +4 anni. Necessaria presenza di almeno un genitore ogni 2 bambini

Sabato 25 maggio – alle 11 in Sala Luraschi – Presentazione di Seabin, il rivoluzionario dispositivo per ripulire le acque del lago. Conferenza sulle condizioni del lago, presentazione ufficiale del primo Seabin in collaborazione con LifeGate PlasticLess®.

Sabato 25 dalle 14 alle 18 e domenica 26 maggio dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18:

In acqua di barche e gommoni Lomac, con gli ultimi modelli di motori Yamaha. In collaborazione con Lomac Nautica, Yamaha Marine Italia,

Dimostrazioni di pedalate sull’acqua con WaterBike, in collaborazione con WaterBike Italia.

Yamaha WaveRunners, prove in acqua di moto d’acqua Yamaha. In collaborazione con Yamaha Marine

Una piscina a disposizione per provare in tutta sicurezza lo sport acquatico più di tendenza: lo Standup paddleboarding. In collaborazione con Jobe.

Prove in acqua di barche elettriche. In collaborazione con Barche Elettriche

I fondali del lago. Grazie a sub provvisti di telecamere subacquee sarà possibile scoprire i fondali del Ceresio In collaborazione con FIAS – Federazione Italiana Attività Subacquee.

Gli eventi sono gratuiti e a numero chiuso. Per iscrizione info@yopcomunicazione.it