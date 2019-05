Valganna senza reti cellulari: “Tutti gli operatori non funzionano”

Chi abita in Valganna è abituato ad avere problemi con la rete cellulare: zone in cui non prende, operatori che non vanno proprio scelti, periodi in cui si è offline. Ma quello che sta succedendo negli ultimi giorni «è un qualcosa che non ha precedenti», dicono in paese.

«Vodafone è da una ventina di giorni che praticamente non c’è, dal 26 aprile anche la Tim non prende più e da ieri sera dopo il temporale anche Wind, Iliad e 3 non hanno più campo» racconta Piera Orelli, staff del sindaco Bruna Jardini. Dalla Valganna in tanti hanno contattato i call center degli operatori ma nonostante le segnalazioni e il tempo che è passato dai ripetitori di Vodafone e Tim il segnale non arriva.

«Questa volta ci sentiamo davvero tanto isolati -continua Piera Orelli-. Per temporali o neve forte sappiamo benissimo che la nostra zona può avere dei disagi e che gli interventi hanno bisogno di qualche giorno; siamo abituati a questa perdita di connessione. Ma mai come questa volta ci si è dilungati così tanto e non abbiamo assolutamente idea del perchè». L’unica possibilità di connessione per la Valganna è attualmente garantita dagli operatori di linea fissa, da Eolo fino alla rete Telecom «che al momento ci permettono almeno di avere il wi-fi». Ma per il resto tutto tace.