Viola il divieto di allontanamento per acquistare droga, 28enne in carcere

Ancora droga sequestrata e un arresto effettuato nei “boschi dello spaccio” a seguito dell’attività di repressione messa in atto dalle volanti del commissariato di Busto Arsizio.

A finire in manette, nel pomeriggio di ieri (giovedì), un 28enne residente a Somma Lombardo fermato e controllato nella sua autovettura da una pattuglia in servizio di perlustrazione tra Busto e Vanzaghello, zona nota per l’attività intensa di spaccio.

Il giovane sommese, che ha diversi precedenti, è risultato sottoposto all’obbligo di non allontanarsi dal proprio comune e proprio per questo motivo è stato arrestato. Nelle sue tasche e in quelle dell’amica che viaggiava con lui è stata trovata eroina e per entrambi è scattata la segnalazione alla Prefettura.

Altre sei persone, nella stessa zona e in quella alla periferia di Castellanza, sono state fermate e trovate in possesso di varie droghe come cocaina, eroina e hashish. Per tutti è scattata la segnalazione al Prefetto mentre a chi era alla guida è stata ritirata la patente.