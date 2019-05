Visita senologica gratuita all’ospedale di Busto Arsizio

La LILT in collaborazione con l’ASST Valle Olona vuole celebrare la festa della mamma durante il mese di maggio promuovendo un giornata di sensibilizzazione sulla straordinaria importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno.

Il tumore al seno resta il big killer per le donne. La sua incidenza è in costante crescita, in Italia ogni anno si ammalano più di 40 mila donne. L’incremento è dovuto all’allungamento dell’età media della popolazione femminile e all’aumento dei fattori di rischio. Si può sottolineare che sta cambiando anche l’età in cui la malattia si manifesta: il 30% circa prima dei 50 anni, fuori quindi dall’età prevista dai programmi di screening mammografico.

Ecco un ulteriore motivo per sensibilizzare tutte le donne alla cultura della prevenzione e renderle sempre più protagoniste della tutela della propria salute.

La giornata del 18 Maggio vede la disponibilità di visite senologiche gratuite presso gli ambulatori della senologia dell’Ospedale di Busto Arsizio dalle ore 8.30 alle 12.30 grazie alla preziosa collaborazione dei medici della nostra Azienda Ospedaliera .

Per le prenotazioni tel. al n° 3808644677 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

La LILT Sezione Varesina è determinata a continuare la sua opera di prevenzione in campo oncologico poiché, nonostante i notevoli miglioramenti circa la terapia di questa drammatica patologia, occorre ancora proseguire con determinazione e ottimismo al fine di migliorare la buona salute delle persone