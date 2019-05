Volontari in prima linea per la vita marina: una serata con Sea Shepherd

Interessante incontro questa sera, venerdì 31 maggio, a Porto Ceresio.

Alle 21, in piazza Bossi, è in programma una conferenza che permetterà di conoscere chi sono e cosa fanno i volontari di Sea Shepherd, la più agguerrita associazione impegnata in modo diretto per la tutela della vita marina.

I volontari racconteranno le loro avventure nei mari e negli oceani: chi sono, cosa fanno e quali sono le importanti battaglie che portano avanti.

Sea Shepherd sarà a Porto Ceresio insieme all’associazione subacquea GODiving, ospite del Comune e della Pro Loco in occasione dei tradizionali mercatini dell’artigianato che prenderanno il via proprio questa sera.