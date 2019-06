Accam, il segretario provinciale del Pd critica la scelta di Bellora: “Vogliamo discontinuità”

Il segretario provinciale Giovanni Corbo e la segreteria provinciale di Varese si esprimono sul nuovo corso di Accam, la società che gestisce l’inceneritore di Busto Arsizio, finita al centro dell’inchiesta Mensa dei Poveri della Procura e della Dda di Milano: «In merito alla nomina di Angelo Bellora a Presidente dell’Accam avvenuta nell’Assemblea dei Sindaci del 7 giugno, la Segreteria Provinciale del PD di Varese, come già dichiarato nelle scorse settimane, ribadisce che il prosieguo dell’attività di Accam debba essere garantito attraverso una netta discontinuità con la gestione precedente e, pertanto, attraverso l’azzeramento del cda».

Secondo il Pd provinciale «In questa fase è necessario che siano nuove figure tecniche a ricoprire ruoli all’interno del cda. Pur stimando e apprezzando le competenze di Angelo Bellora, la sua nomina non corrisponde alla direzione auspicata dalla Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Varese. Non è nostra intenzione esprimere un giudizio di merito sulle competenze e capacità delle persone che hanno guidato la società, ma riteniamo che per la gravità dei fatti emersi occorra ripartire con un percorso completamente nuovo e ricostruito attraverso il coinvolgimento e la condivisione degli Amministratori».