Al via Jazz Ascona, si parte con Sergio Caputo & Francesco Baccini

Non c’è migliore inizio che rompere gli indugi con quello che il pubblico mai si aspetterebbe da una rassegna storicamente legata alle sonorità jazz. L’apertura della dell’edizione 2019 di JAZZ ASCONA, parte, infatti, all’insegna dello swing ironico e meticcio della coppia Sergio Caputo & Francesco Baccini, The Swing Brothers, per l’appunto.

Il palco principale della rassegna vedrà, a partire dalle 22, i due noti artisti italiani – accompagnati per l’occasione da una band – letteralmente rimbalzarsi i rispettivi successi – da “Un sabato qualunque” a “Sotto questo sole” per continuare con le “Donne di Modena”, “Italiani mambo” e il “Garibaldi innamorato” – in un vero e proprio ping-pong musicale, così come lo hanno descritto i diretti interessati. Nel corso della performance non mancheranno momenti di curioso storytelling. Se musicalmente Caputo pare votarsi a una fusion nel segno pop di Carlos Santana, Baccini non cede al facile desiderio di abbandonare le sue intenzioni blues portando il mood ironico della coppia verso i confini della satira.

Per tutti i numerosi appassionati e i turisti curiosi convenuti sulle rive del Lago Maggiore, la giornata inaugurale di JAZZ ASCONA parte con gli standard blues & boogie woogie dello spagnolo Lluís Coloma alle 17:45 al RSI Corner; continua con il tributo dei Blues Swingers a T-Bone Walker, uno dei pionieri della chitarra elettrica (Stage Elvezia, dalle 22.30); per concludersi oltre la mezzanotte allo Stage New Orleans con la Midnight Session, l’appuntamento dei giorni festivi, con il progetto Southern Spirit del bavarese Christian Willisohn.

19:00, Municipio/City Hall

Ambrosia Brass Band & Friends, Opening Second Line/Welcome to Ascona

17:45-19:00 (RSI Corner) – Lluís Coloma, Blues & Boogie Woogie Piano Standards

20:00-21:30 (Stage New Orleans) – Boogie Connection

20:15-21:15 (Stage Seven) – Al Copley & The Locals, Bluesin’ the Piano

21:45- 23:45 (Stage al Pontile) – Raphael Jost Quartet, With Nat King Cole in Mind

21:45-23:45 (Stage Seven) – Sand’s 2B a Band feat. Enrique Parra

22:00-23:30 (Stage New Orleans) Sergio Caputo & Francesco Bacccini, Jazz Ascona 2019 Opening Concert

22:30-00:00 (Stage Elvezia) – The Blues Swingers, T-Bone Jumps Again

00:00-01:30 (Stage New Orleans) – Christian Willisohn’s Southern Spirit, Midnight Session

00:00 (Enoteca La Cambüsa) – The Syncopators, Jam Session

Tutti i concerti odierni sono ad ingresso gratuito. I numerosi live che si tengono specialmente di giorno in bar e ristoranti sono gratuiti: viene però richiesto un supplemento di prezzo sulle prime consumazioni, indicato sui tavoli.

