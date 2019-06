Alla Bica l’archivio del Setaccio, il giornale di Carnago

Le studentesse impegnate nel progetto Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Artistico dell’Istituto Carlo Dell’Acqua di Legnano, hanno collaborato con Giuseppe Imbriaco negli spazi della BICA, biblioteca di Carnago, per la creazione di un archivio riguardante la rivista carnaghese “Il Setaccio Nuovo”.

Dal 1971 “Il Setaccio” divenne la rivista ufficiale bimestrale di Carnago, raccontando fatti di reportage del paese. Inizialmente chiamato solo “Il Setaccio”, dal 1981 si decise di cambiare nome, diventando “Il Setaccio Nuovo”. Citando il primo numero: “Potrebbe sorgere spontanea una domanda: perchè Il Setaccio? L’abbiamo scelto perché è l’oggetto che rappresenta meglio sul piano concreto ciò che vuole essere il giornale: un filtro entro cui passa la vita di Carnago e nel quale resta tutto ciò che può interessare; in altre parole ci proponiamo di trattare tutti i problemi che riguardano il nostro paese.”

Le riviste dal 1998 al 2019, presenti in biblioteca, sono state messe in ordine cronologico per poi essere archiviate in faldoni suddivisi in decenni. Le copie sono state inoltre scansionate e ristampate, permettendo alla biblioteca di averne sia una copia digitale da archiviare nei siti dedicati, sia una copia cartacea per una semplice e veloce consultazione nonché per il prestito; tutelando così l’unicità delle copie originali.

La presentazione avrà luogo giovedì 6 giugno 2019 dalle ore 11:00 presso BICA, la biblioteca di Carnago.