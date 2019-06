Asfaltature in via Giusti, traffico alternato dalla sera all’alba

Lavori in corso sulla via Giusti, la strada che collega Somma Lombardo all’aeroporto della Malpensa. Da lunedì 1 luglio sarà avviato l’intervento di ripristino della pavimentazione di Via Giusti lungo la statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa”.

Per l’esecuzione dei lavori, che saranno effettuati nella sola fascia oraria notturna 21 – 05 del mattino, sarà attivo il senso unico alternato, in tratti saltuari tra il km 12 e il km 21. La limitazione sarà in vigore sino all’ultimazione dei lavori, prevista entro il 19 luglio.