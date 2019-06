Biancaluna e il picnic con i burattini

Sarà la storia di Biancaluna a chiudere domenica 30 giugno il mini ciclo dei “Picnic con i burattini”, promosso dalla Compagnia Roggero nel grande giardino della sua casa, in via Ai Prati, a Barzola di Angera.

La location è comodamente raggiungibile anche in bicicletta e la formula prevede di trovarsi tutti insieme a partire dalle 11.30 del mattino, ciascuno col proprio pranzo al sacco, per condividere un momento di convivialità e di gioco. Poi lo spettacolo inizierà alle 14.30 e al termine i burattini offriranno la merenda al pubblico partecipante.

“Biancaluna” è uno spettacolo teatrale originale ispirato a una fiaba popolare siciliana, con attori, burattini, marionette e pupazzi realizzati amano da Giorgio Rizzi e Gabriella Roggero, la fondatrice della compagnia, affiancata nello spettacolo da Metello Faganelli.

La storia racconta di una principessa capricciosa e viziata, Biancaluna, e di Arturo, un simpatico sorcetto che vive nella sua baracca fatta di pentole e vecchi rottami. Biancaluna vuole sposarsi ad ogni costo ma è ostacolata dal padre, il Re, che vede questa sua decisione come un ennesimo capriccio. A complicare il tutto ci si mette il Diavolo, perfido e malvagio, pronto a seminare odio in famiglia. Biancaluna quindi si sposerà, ma chi sarà il fortunato marito?

Uno spettacolo che unisce innovazione e tradizione, dove l’uso di diverse tecniche di animazione (pupazzi, burattini “a guanto” e marionette “bunraku”) ed un susseguirsi di colpi di scena arricchiscono la narrazione e ne aumentano la forza evocativa tipica delle fiabe antiche che, con i loro simbolismi, sono un riferimento indispensabile per la crescita di ognuno.

L’evento è adatto ai bambini dai 4 anni di età.

L’ingresso costa 7 euro (come contributo all’associazione culturale teatrale Compagnia Roggero).

In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato alla domenica successiva.

Per info e prenotazioni: 335 8771173 oppure 349 7132988.