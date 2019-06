Un picnic sul prato con i burattini, ogni domenica

Anche i burattini hanno caldo, e preferiscono raccontare le loro storie all’aperto. Così la Compagnia Roggero ha pensato per i suoi personaggi, per i bambini e le loro famiglie un’iniziativa tutta nuova: i “Picnic con i burattini”, che si svolgeranno nelle domeniche 16, 23 e 30 giugno sul grande spazio verde di via ai prati, a Barzola di Angera.

La location è comodamente raggiungibile anche in bicicletta. L’idea è quella di trovarsi tutti insieme a partire dalle 11.30 del mattino, ciascuno col proprio pranzo al sacco, per condividere un momento di convivialità e di gioco. Poi lo spettacolo inizierà alle 14.30 e al termine i burattini offriranno la merenda al pubblico partecipante.

L’ingresso costa 7 euro (come contributo all’associazione culturale teatrale Compagnia Roggero).

In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato alla domenica successiva.

Per info e prenotazioni: 335 8771173 oppure 349 7132988.