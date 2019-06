Biglietto Atm “scontato” per poche fermate, entro il 2020

Atm dovrà introdurre il biglietto per corse brevi: è la richiesta che arriva dal consiglio comunale di Milano, rivolta alla società di trasporti pubblici partecipata dal Comune.

Il consiglio ha approvato all’unanimità mercoledì un emendamento che vincola la giunta a introdurre il biglietto breve entro il 2020. Il via libera è arrivato all’unanimità.

Il testo fissa altre due paletti, oltre alla scadenza del 2020: in primo luogo il biglietto “breve” dovrà valere appunto limitato di fermate o per un intervallo limitato di tempo. Secondo paletto: il costo del biblietto “breve” dovrà essere ovviamente inferiore a quello del biglietto ordinario, fissato a due euro (dal 15 luglio, con validità estesa contestualmente ai Comuni della prima fascia di hinterland, compresi poli come il Forum di Assago e Rho Fiera).