Brucia un cassonetto in centro

Intervento dei vigili del fuoco in via Vetera questa mattina intorno alle 9.30. Un cassonetto ha preso fuoco e subito è partito l’allarme: una squadra è intervenuta per spegnere le fiamme che divampavano dal grande contenitore dei rifiuti collocato in centro a Varese. Qualche rallentamento lunga la via che conduce al tribunale