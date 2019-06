Busker e concerti, Tacalaspina fa il pieno

In tantissimi per l’edizione 2019 di Tacalaspina, il busker festival della provincia di Varese, organizzato dall’associazione ICare, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Besozzo che si è tenuto per il secondo anno per le vie e i cortili del paese.

Una serata, quella di sabato 9 giugno, di divertimento con moltissimi spettacoli, musica dal vivo e artisti di strada, oltre a stand gastronomici. Dalle 17 in poi, il paese si è riempito di gente di tutte le età, in un clima di festa.

Foto dalla pagina Facebook di Tacalaspina