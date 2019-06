Calcio Varese, slittano l’udienza e il rischio fallimento

Non è oggi il giorno del temuto fallimento del Calcio Varese. La società biancorossa, rappresentata in Tribunale dall’avvocato Mauro Nucera, ha visto slittare al prossimo 1° agosto l’udienza prefallimentare che era stata messa in calendario per discutere una serie di istanze avanzate nei confronti della società del presidente Claudio Benecchi.

Nel dettaglio, le istanze erano quelle dello studio legale Colombetti di Legnano e quelle relative ai team manager Antonio Orlandi e Nando Vescusio – l’ultimo dirigente rimasto nei mesi scorsi accanto a Benecchi – e al massaggiatore Walter Banfi. I tre tesserati sono rappresentati dall’avvocato Marina Manfredi.

L’udienza odierna è durata una decina di minuti, il tempo necessario a scegliere la strada del rinvio in modo da accorpare tutte le istanze: se ne riparlerà alle 10,30 di giovedì 1° agosto. Sempre che, nel frattempo, la società calcistica riesca a onorare i pagamenti necessari per formulare l’iscrizione al campionato di Eccellenza, il torneo che il club ha il diritto a partecipare. Benecchi deve versare nel giro di pochi giorni almeno 200mila euro. Ad alcuni organi di stampa presenti in tribunale, l’avvocato Nucera ha annunciato la trattativa in corso con un imprenditore. Ma come sempre, fino a quando non ci saranno i soldi sul tavolo, VareseNews eviterà di dare spazio a queste iniziative.