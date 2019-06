Caldo eccessivo: attenzione a chi lavora all’aperto e agli amici animali

Contro il grande caldo attenzione ai soggetti fragili ma anche agli amici a quattro zampe.

È l’appello che ha promosso Ats Insubria in vista del perdurare della calura.

La dott. ssa Maria Rita Aiani, direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della sede di Como di ATS invita ad “evitare i rischi legati alle elevate temperature ambientali di questi giorni bevendo molto ed evitando gli alcolici. Raccomandiamo inoltre di mangiare leggero e di preferire il consumo di frutta e verdura. Ricordiamo di non sottovalutare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata in quanto molti malori sono proprio legati alla cautela limitata rispetto a queste indicazioni. Suggeriamo, inoltre, di consultare il medico per l’assunzione di integratori salini – prosegue la dott.ssa Aiani -. Invitiamo i lavoratori ad adottare comportamenti adeguati per tutelare la propria salute, soprattutto se occupati in settori ad alto rischio per esposizione a fonti di calore. il nostro suggerimento è di consumare liquidi freschi per garantire l’idratazione costante nell’arco della giornata. Raccomandiamo alle imprese che effettuano lavori all’esterno – in particolare edilizia e manutenzione delle strade – ad organizzare i turni di lavoro nelle ore più fresche”.

In rappresentanza del Dipartimento Medico Veterinario il dott. Eraldo Oggioni, numero uno della struttura interviene: “Raccomando di fare particolare attenzione agli animali domestici e d’affezione, questo clima mette a dura prova anche loro. Per cui invitiamo a verificare che i vostri animali siano messi nelle condizioni di avere sempre acqua fresca e che gli spazi dove sono ospitati siano in ombra e sufficientemente ventilati. La raccomandazione più importante è di non lasciare mai il proprio pet su autoveicoli esposti al sole, anche pochi minuti possono essere letali”.