In campo da 70 anni: gli arbitri di Gallarate in festa

70 anni di arbitri a Gallarate: un anniversario importante, che la Sezione gallaratese dell’Associazione Italiana Arbitri celebrerà domani, 8 giugno.

Un vero evento, con l’incontro in sala consiliare (Largo Camussi, Gallarate) alle 16.45, con il discorso del presidente di sezione, del Presidente dell’Aia, del sindaco di Gallarate. Il tutto seguito poi da una cena nel cortile di Palazzo Broletto.

«La nostra sezione nasce il 30 agosto 1949» spiega Maurizio Re, presidente degli arbitri gallaratesi. «Oggi è una delle quattro sezioni provinciali di Varese» (Saronno e Busto dipendono invece dalla delegazione provinciale di Legnano).

147 i “fischietti” iscritti, tra cui 12 donne. Il più giovane ha 15 anni, il più anziano è il decano Virginio Colnago, 86 anni, in sezione dal lontano 1954, una presenza costante nell’archivio fotografico della sezione.

La sede della Sezione AIA in via San Michele al Carso è un ambiente vivace, aperto tre volte a settimana: si fanno le designazioni, si tengono i corsi. «Designiamo circa 69 gare ogni weekend, fino alla seconda categoria». Fino ai 45 anni di età gli iscritti svolgono attività arbitrale, dai 45 ai 65 anni passano al ruolo di osservatore arbitrale, poi rimangono come tutor.

Tra gli arbitri di più alto livello cresciuti o iscritti alla Sezione si ricordano Salvatore Racalbuto, Aldo Giorgetti e Colnago in serie B. Tra gli attivi, c’è Suellen Salvatore al decimo anno, Andrea Gatti assistente in serie D, Maxim Frasynyak in prima categoria nazionale «Una particolarità poi sono i due arbitri di Beach soccer, Federico Murgia e Nicola Fregola, siamo forse la sezione italiana con più arbitri di questa categoria».