Cannabis Parade, altolà dei giovani padani: “No alla droga”

«Ancora una volta a Varese ci sono ragazzi e ragazze che scendono in piazza per manifestare a favore della legalizzazione della Cannabis. Sono il primo difensore del principio costituzionale di libertà di espressione, ma non posso non domandarmi cosa possa spingere certi ragazzi a scendere in piazza per chiedere una cosa tanto assurda come la legalizzazione di una droga».

Questo il commento di Stefano Angei, Coordinatore cittadino della Lega Giovani di Varese, sulla manifestazione svoltasi oggi nel capoluogo di provincia.

«La mia riflessione arriva anche a seguito della recente sentenza della Cassazione, che si è espressa in maniera sempre più restrittiva sulla liceità della vendita di infiorescenze e suoi derivati imponendo sempre più limiti – prosegue Angei – auspico quindi che l’anno prossimo non si organizzino più eventi di questo tipo. Sarei felice di vedere questi ragazzi spendere il loro tempo e le loro energie in modo migliore e più costruttivo».

«La droga è una piaga sociale che deve essere debellata – conclude Angei – e combatterla fa parte politica del buonsenso che vogliamo portare avanti».