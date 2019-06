“Cenando” nelle vie di Gallarate, tre le serate nell’estate 2019

Un terzetto di date: è l’edizione 2019 di “Cenando”, il format inventato a Gallarate, la cena all’aperto nel mezzo delle vie, con il coinvolgimento degli esecenti.

Giovedì 27 giugno è in programma in via Cavour il primo di tre appuntamenti estivi all’insegna del cibo a prezzi fissi, proposto da bar e ristoranti della via che per una sera viene chiusa al traffico per una grande festa sotto le stelle. Gli eventi sono inseriti nel calendario della rassegna #estateincentro, organizzata anche da Naga e da Ascom Confcommercio.

La fontana e menu



Si inizia con via Cavour, con una “appendice” in piazza San Lorenzo dove dalle 21.30 andrà in scena lo “show della fontana”: musica e luci andranno al ritmo con i giochi creati ad hoc dai getti d’acqua, che raggiungeranno 16 metri di altezza.

Sono cinque gli esercizi pubblici che hanno accettato l’invito dell’amministrazione comunale e del Distretto urbano del commercio: Lanzarotti lunch; Toast-It; Nonna Bianca; Quid; Dolce e salato: per tutti il menù prevede una selezione di piatti a 6 euro. Il formato è quello collaudato con successo l’anno scorso in via Manzoni: non serve prenotare, dalle 19.30 fino alle 23 è sufficiente entrare in uno dei punti di ristoro della strada e ordinare il piatto che si preferisce. Si mangia e si beve lungo la strada; ci si potrà sedere sulle bobine di Parasacchi Home appositamente allestite.

Sconti e promozioni

Di più ancora, perché gli sponsor della serata proporranno per l’occasione alcune speciali promozioni.

CartOrange, specializzata in viaggi su misura, apre le porte della filiale di via Cantoni (con terrazza che si affaccia su piazza San Lorenzo, l’ideale per un selfie durante lo spettacolo della fontana): giovedì si potrà partecipare al concorso “Vinci Dubai&Mauritius” per due persone.

Enrico Cantù Assicurazioni propone invece voucher sconto per la mappatura dei nei alla Humanitas di Busto Arsizio e per chi stipulerà una polizza sconti del 40 con Grimaldi Lines; Easy Coop; Yoox; Feltrinelli; Boscolo; Lotto; Alce Nero; Smeg; Drive Now; Gardaland Park; Costa; Salema.

Da Unisex Hair Trend, invece, buoni sconti per speciali trattamenti.

«Vi aspettiamo numerosi in via Cavour», è l’invito dell’assessore alla Attività economiche e presidente del Duc Claudia Maria Mazzetti. «La serata sarà spettacolare, questo è garantito. Sarà l’ideale continuazione dell’evento di venerdì scorso in piazza Libertà, quando in occasione del concerto del Divertimento Vocale e dell’esibizione degli Elementz, sono arrivate oltre 3.000 persone. Sappiamo che quando la proposta è giusta, la gente risponde con entusiasmo, per questo dopo via Cavour, “Cenando” sarà riproposto in via Manzoni l’11 luglio nella sua sede “originaria” e il 25 luglio (giorno del patrono San Cristoforo) in via Mazzini, sotto le lanterne decorate dalle famiglie gallaratesi con la regia del Ma*Ga».