Dopo la festa di Pentecoste, code alla dogana di Gaggiolo

Dopo la giornata di festa della Pentecoste in Svizzera, la dogana elvetica riprende il lavoro. Con il “tradizionale” carico doppio di mezzi da controllare.

Nella giornata di martedì si registrano ancora code alle frontiere merci. (foto d’archivio)

In particolare in provincia di Varese è interessato il tratto che dalla Folla di Malnate sale a Gaggiolo, oltre alla discesa da Cantello e da Rodero.

Il problema è noto e si ripropone tutti gli anni complice anche la mancanza di aree di parcheggio per i mezzi pesanti.