Il Comune di Varese cerca educatori e insegnanti

Nuovi insegnanti ed educatori per gli istituti di Varese. Palazzo Estense ha aperto una selezione pubblica per educatori di asilo nido, insegnanti di scuola dell’infanzia ed educatori professionali addetti ai servizi parascolastici.

Il bando, disponibile sull’albo pretorio comunale e sulla pagina “Ricerca di personale/Selezioni” del sito www.comune.varese.it, resterà aperto fino a martedì 16 luglio 2019 e potrà anche essere ritirato presso l’Ufficio ricerca e selezione del personale di via Caracciolo.

«Dopo anni di attesa – afferma l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – ecco finalmente un nuovo bando per gli insegnanti varesini. Queste assunzioni saranno un nuovo passo nel nostro piano di investimenti per le scuole, che ha già visto diversi sviluppi sul fronte della programmazione. L’obiettivo è quello di mantenere elevata la qualità dei nostri servizi educativi, soprattutto per quanto riguarda i più piccoli. Un tema che sta particolarmente a cuore all’amministrazione comunale, il cui impegno in questo campo è davvero a 360 gradi».

Gli aspiranti potranno partecipare alla procedura di selezione se in possesso dei requisiti generale per l’accesso al pubblico impiego, nonché di titoli di studio specifici per ciascuna diversa posizione. Le assunzioni saranno a tempo determinato, pieno e-o parziale.

La domanda di ammissione alla selezione, il cui modello è allegato al bando, dovrà essere inoltrata all’amministrazione tramite consegna diretta agli Uffici di via Caracciolo, attraverso raccomandata o via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it.