Consiglio comunale di sabato: la popolazione è invitata

Sindaco e giunta sono già ripartiti e ora tocca al consiglio.

La prima riunione del neo eletto consiglio comunale di Malgesso è in programma sabato 8 giugno ed è aperta a tutta la popolazione.

La giunta guidata dal sindaco Giuseppe Iocca che si è tenuto le deleghe a bilancio e scuola vede anche il vice sindaco Matteo Brivio che sarà inoltre responsabile del bilancio mentre l’assessore ai lavori pubblici sarà Filippo Franzetti.

Tra le nomine ci sono anche quelle di Alan Ghisolfi sarà capogruppo di maggioranza, Alessandro Forti, il vice capogruppo e infine Manuel Franzetti sarà consigliere delegato ai lavori privati.

L’ordine del giorno della riunione che avrà inizio alle ore 10:00 nella sala consigliare del comune di Malgesso :

1. elezioni amministrative del 26 maggio 2019 – convalida degli eletti alla carica di sindaco e consigliere comunale (art. 41 d.lgs 267/2000)

2. giuramento del sindaco (c. 11 art. 50 tuel)

3. comunicazione del sindaco della nomina dei componenti della giunta comunale e del vice sindaco

4. presentazione degli indirizzi generali e di governo – approvazione (c. 3 art. 42 tuel e art. 30 statuto)

5. costituzione gruppo consiliare e designazione capogruppo

6. elezione della commissione elettorale comunale

7. nomina commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli albi dei giudici popolari di corte di assise e di assise di appello

8. approvazione indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni

9. designazione dei consiglieri che faranno parte del consiglio dell’Unione Ovest lago Varese

10. variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e modifica piano investimenti