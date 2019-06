Cunardo, il primo consiglio da sindaco di Pinuccia Mandelli

Si è aperto con con un minuto di silenzio dedicato a Raimondo Panzi, l’uomo tragicamente scomparso ieri in un incidente stradale, apprezzato in paese per il suo ruolo attivo nelle associazioni e nella vita di comunità.

Così è cominciata l’era amministrativa Mandelli a Cunardo, dopo una campagna elettorale fitta per spiegare l’importanza delle urne, e del voto, per una corsa elettorale in solitaria.

Alla fine gli elettori hanno premiato l’esperienza di questa candidata che proviene da una robusta gavetta amministrativa e prima ancora alla Caritas.

Ecco dunque la giunta, composta da Paolo Sartorio (vice sindaco) e Sara Caputo.

A Paolo Bertocchi è stata riservata la presidenza del Consiglio comunale, con Mattia Mandelli nelle vesti di vice.



I prossimi consigli comunali saranno nei rioni del paese: il primo è in programma nella frazione di Raglio.